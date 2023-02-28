Врачи Екатеринбурга расширили спектр применения отечественного генно-инженерного препарата

Лечение генно-инженерным препаратом проходят больше ста екатеринбуржцев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Больше ста екатеринбуржцев проходят лечение генно-инженерным лекарственным препаратом российского производства. Врачи городской клинической больницы № 40 (ГКБ № 40) Екатеринбурга расширили спектр его применения в отношении пациентов, формы заболеваний которых не поддаются базовым стандартам лечения.

Отечественный генно-инженерный препарат медики ГКБ № 40 освоили в 2006 году. Применять его для лечения пациентов первыми стали врачи-ревматологи. Терапия показала положительные результаты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

С 2022 года использование препарата расширено — в практику его внедрили сосудистые хирурги больницы. Он назначается пациентам с патологиями кровеносных сосудов нижних конечностей, при которых хирургические методы в 10-15% случаев применить невозможно и пациентам грозит ампутация. Избежать этого и сохранить человеку двигательную активность помогает инновационный препарат, способный стимулировать образование и рост сосудов, обеспечивая кровоснабжение ног.

"Пока мы можем говорить о результатах короткого периода применения: лечение генно-инженерным препаратом получили девять наших пациентов, семь из них мы спасли от ампутации. Двое после периода ремиссии захотели повторить курс лечения. Внедрив данную технологию, мы существенно облегчили жизнь пациентам с патологиями сосудов нижних конечностей, ведь ранее аналогичное лечение было доступно уральцам только в Челябинске", — пояснила заведующая отделением сосудистой хирургии ГКБ № 40, кандидат медицинских наук Алла Лещинская.

Инновационный способ лечения включен в практику больницы благодаря федеральному проекту "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий" нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, врачи из Свердловской области первыми в УрФО начали применять новый метод лечения тяжелой патологии сосудов сетчатки глаза у недоношенных детей.