Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
28 февраля 2023, 12:04

Врачи Екатеринбурга расширили спектр применения отечественного генно-инженерного препарата

Хирург

Лечение генно-инженерным препаратом проходят больше ста екатеринбуржцев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Больше ста екатеринбуржцев проходят лечение генно-инженерным лекарственным препаратом российского производства. Врачи городской клинической больницы № 40 (ГКБ № 40) Екатеринбурга расширили спектр его применения в отношении пациентов, формы заболеваний которых не поддаются базовым стандартам лечения. 

Отечественный генно-инженерный препарат медики ГКБ № 40 освоили в 2006 году. Применять его для лечения пациентов первыми стали врачи-ревматологи. Терапия показала положительные результаты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

С 2022 года использование препарата расширено — в практику его внедрили сосудистые хирурги больницы. Он назначается пациентам с патологиями кровеносных сосудов нижних конечностей, при которых хирургические методы в 10-15% случаев применить невозможно и пациентам грозит ампутация. Избежать этого и сохранить человеку двигательную активность помогает инновационный препарат, способный стимулировать образование и рост сосудов, обеспечивая кровоснабжение ног. 

"Пока мы можем говорить о результатах короткого периода применения: лечение генно-инженерным препаратом получили девять наших пациентов, семь из них мы спасли от ампутации. Двое после периода ремиссии захотели повторить курс лечения. Внедрив данную технологию, мы существенно облегчили жизнь пациентам с патологиями сосудов нижних конечностей, ведь ранее аналогичное лечение было доступно уральцам только в Челябинске", — пояснила заведующая отделением сосудистой хирургии ГКБ № 40, кандидат медицинских наук Алла Лещинская.

Инновационный способ лечения включен в практику больницы благодаря федеральному проекту "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий" нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, врачи из Свердловской области первыми в УрФО начали применять новый метод лечения тяжелой патологии сосудов сетчатки глаза у недоношенных детей. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.02.2023, 13:11 / Общество
МЧС опровергло информацию об объявлении воздушной тревоги в эфире радиостанций и телеканалов
28.02.2023, 13:03 / Общество
Свердловским управляющим компаниям и ТСЖ напомнили о необходимости чистить крыши от снега
28.02.2023, 12:20 / Общество
На Среднем Урале значительно снизилась заболеваемость ОРВИ
28.02.2023, 12:04 / Общество
Врачи Екатеринбурга расширили спектр применения отечественного генно-инженерного препарата
28.02.2023, 11:44 / Общество
На Режевском тракте произошло двойное ДТП с пассажирскими автобусами