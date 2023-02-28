На Среднем Урале значительно снизилась заболеваемость ОРВИ

На Среднем Урале стали меньше болеть ОРВИ. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировано 27,7 тыс. случаев ОРВИ. Показатель ниже на 28% уровня заболеваемости, который фиксировался с 13 по 19 февраля 2023 года.

Среди возбудителей ОРВИ доминирует грипп В. Также встречаются вирусы гриппа А (Н1N1), SARS‑CoV‑2, риновирусы и сезонные коронавирусы, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Пока больше всего заболевших ОРВИ зафиксировано в Туринском, Арамильском городских округах, Богдановиче, Камышлове и Камышловском районе, Краснотурьинске. В Екатеринбурге за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 12,5 тысяч человек, что ниже на 21% уровня недели с 13 по 19 февраля.

Напомним, накануне за сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 152 человек.