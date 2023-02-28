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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 февраля 2023, 14:06

За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 251 человека

  Марина Сапожникова
Вакцинация

В больницы под наблюдение врачей направлены 53 человека. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 251 человека. 279 пациентов выздоровели, скончался 1 свердловчанин, сообщает федеральный оперативный штаб.

В больницы под наблюдение врачей направлены 53 человека.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 9 753 случая коронавируса. Госпитализированы 2 053 человека, 35 заболевших скончались, 14 365 пациентов выздоровели.

Накануне в Свердловской области было зафиксировано 152 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Областная газета Свердловской области

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