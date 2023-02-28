За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 251 человека

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 251 человека. 279 пациентов выздоровели, скончался 1 свердловчанин, сообщает федеральный оперативный штаб.
В больницы под наблюдение врачей направлены 53 человека.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 9 753 случая коронавируса. Госпитализированы 2 053 человека, 35 заболевших скончались, 14 365 пациентов выздоровели.
Накануне в Свердловской области было зафиксировано 152 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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