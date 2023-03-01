На Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 327 человек

Летальных исходов в Свердловской области не зафиксировано. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 327 человек.

633 пациента выздоровело, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализировано 110 свердловчан.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 13 438 случаев коронавируса. Госпитализировано 1 950 человек, 37 умерло, 16 557 выздоровело.

Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.

Накануне в Свердловской области коронавирус выявили у 251 человека.