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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 марта 2023, 13:35

На Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 327 человек

Врач

Летальных исходов в Свердловской области не зафиксировано. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 327 человек. 

633 пациента выздоровело, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализировано 110 свердловчан.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 13 438 случаев коронавируса. Госпитализировано 1 950 человек, 37 умерло, 16 557 выздоровело.

Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.

Накануне в Свердловской области коронавирус выявили у 251 человека.

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Областная газета Свердловской области

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