На Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 327 человек

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 327 человек.
633 пациента выздоровело, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.
Госпитализировано 110 свердловчан.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 13 438 случаев коронавируса. Госпитализировано 1 950 человек, 37 умерло, 16 557 выздоровело.
Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.
Накануне в Свердловской области коронавирус выявили у 251 человека.
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