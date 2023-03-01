В свердловской областной детской больнице открыли отделение трансфузиологии

Новое отделение обеспечит пациентов ОДКБ компонентами крови. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отделение трансфузиологии создано для маленьких пациентов в Областной детской клинической больнице (ОДКБ). В учреждении провели реновацию отделения переливания крови — сделали капитальный ремонт за счет регионального бюджета.

"Сегодня мы находимся в обновленном и современном отделении, которое позволяет эффективно и своевременно обеспечивать маленьких пациентов Центра детской онкологии и гематологии, а также женщин — пациенток Областного перинатального центра — компонентами крови", — рассказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

В отделении трансфузиологии будут заниматься заготовкой гемопоэтических стволовых клеток и компонентов крови, сообщает департамент информационной политики региона.

Обновленная за счет благотворителей технологическая база позволяет медикам внедрять в работу современные методы, среди них экстракорпоральный фотоферез. Он предназначен для лечения опасного осложнения у пациентов, которым пересадили костный мозг. На сегодняшний день врачи ОДКБ сделали уже 5 таких процедур. С 2016 года в Центре детской онкологии и гематологии, существующего на базе областной детской больницы, провели больше 350 трансплантаций стволовых клеток маленьким свердловчанам и пациентам из других российских регионов.

"Это отличное отделение с прекрасными специалистами и обновленной базой. Собранные здесь технологии полностью отвечают современным подходам в работе отделения трансфузиологии, которые сейчас реализуются на базе федеральных центров", — подчеркнул заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Павел Трахтман.

Отметим, внедрение современных технологий переливания компонентов крови, способствует достижению приоритетных задач нацпроекта "Здравоохранение" в части оказания медицинской помощи детям.

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