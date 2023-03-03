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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 марта 2023, 14:11

В Свердловской области выявили 356 новых случаев COVID-19

Екатеринбург

На Среднем Урале подтверждены 356 новых случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьева

За сутки на Среднем Урале коронавирус подтвердили еще у 356 человек. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

В Свердловской области госпитализированы 85 пациентов, 121 житель выздоровел.

В регионах РФ коронавирус за прошедшие 24 часа выявили у 14 516 человек, скончались 40 пациентов. На лечение в стационары направлены 1 546 человек, выздоровели 11 512 россиян.

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Областная газета Свердловской области

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