В Свердловской области выявили 356 новых случаев COVID-19

На Среднем Урале подтверждены 356 новых случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьева

За сутки на Среднем Урале коронавирус подтвердили еще у 356 человек. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

В Свердловской области госпитализированы 85 пациентов, 121 житель выздоровел.

В регионах РФ коронавирус за прошедшие 24 часа выявили у 14 516 человек, скончались 40 пациентов. На лечение в стационары направлены 1 546 человек, выздоровели 11 512 россиян.