12 больниц Свердловской области получили новые автомобили

Больницы Среднего Урала получили новые автомобили. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Двенадцать свердловских больниц получили 31 автомобиль на базе "Лада Гранта". Это уже вторая партия машин в этом году, переданная по поручению губернатора Евгения Куйвашева медучреждениям региона.

Всего на 2023 год запланировано приобретение 129 легковых автомобилей для доставки медработников к пациентам, перевозки биологических материалов для исследований и поставки лекарств жителям отдаленных районов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В феврале 32 автомобиля из этой партии уже были переданы больницам. С учетом 31 машины, врученной представителям медорганизаций в марте, годовой план обновления автопарка выполнен уже на 50%, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, что автомобили закуплены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Также сегодня заместитель главы региона Павел Креков торжественно открыл в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн кабинет компьютерной томографии с мощным 64-срезовым диагностическим комплексом.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Павел Креков отметил, что работа по развитию компьютерной томографии в регионе ведется по решению Евгения Куйвашева.

"В текущем году планируется приобрести для больниц Свердловской области не менее десяти современных аппаратов КТ, а в перспективе такое оборудование должно быть в каждом медучреждении, чтобы обеспечить доступность высокоточной диагностики для всех без исключения уральцев", — сказал вице-губернатор.

Компьютерный томограф стоимостью 45 млн рублей для госпиталя был приобретен на средства областного бюджета. Он обладает способностью делать более тонкие срезы и точнее выявлять изменения в различных структурах организма, а усовершенствованная программа исследования сосудов рассчитывает многие параметры, что позволяет сэкономить время.

Ранее сообщалось о том, что больницы Свердловской области получат более миллиарда рублей на закупку оборудования.