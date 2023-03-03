Медучреждениям Артёмовского прописали омолаживающие процедуры

Коридоры больницы обновили и оформили в бело-синей цветовой гамме, поставили удобные диванчики для ожидания. Фото: пресс-служба Артёмовской ЦРБ.

Вчера в Артемовском после капитального ремонта открылась поликлиника № 1 центральной районной больницы. Здание, в котором оказывают медицинскую помощь более чем 18 тысячам горожан, а также жителям окрестных населенных пунктов, обновили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденной губернатором Свердловской области Евгением КУЙВАШЕВЫМ.

Из больницы – в межмуниципальный центр

Благодаря вышеуказанной программе центральная районная больница в Артемовском стремительно обновляет свою инфраструктуру. В прошлом году, кроме поликлиники № 1, были капитально отремонтированы пять больничных зданий – здания бывшего инфекционного отделения для взрослых в Артемовском и бывшего детского инфекционного отделения в поселке Буланаш, ФАП в селе Лебедкино и ОВП в селах Мироново и Шогринское.

За два года больница пополнилась современным оборудованием на сумму свыше 77 млн рублей – это видеоэндоскопические системы, дезинфекционные камеры и автоклавы, УЗИ-, ИВЛ-, рентген-аппараты. В учреждении установили вторую кислородную станцию и оборудовали второй кабинет компьютерной томографии, а в автопарке больницы появились шесть новых автомобилей для амбулаторной службы.

– Никогда наше учреждение не развивалось так стремительно, как в последние несколько лет, — отмечает главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов. – Благодаря глобальному переоснащению мы смогли из обычной районной больницы вырасти в межмуниципальный медицинский центр и теперь принимаем пациентов из разных городов Восточного округа. К нам пришли работать немало молодых врачей, которым здесь нравится, так как у них есть возможность осваивать новые медицинские технологии, совершенствоваться в профессии.

Когда и стены лечат

Здание поликлиники № 1, построенное в 1958 году, капитально не ремонтировалось на протяжении десятков лет. В прошлом году долгожданный ремонт начался – на эти цели было выделено более 48 миллионов рублей из регионального бюджета.

Как рассказал Андрей Карташов, нетронутыми остались только несущие стены. В здании усилили фундамент, заменили кровлю и входные группы, отремонтировали фасад. Были заменены все коммуникации, полы, окна, двери, сделали входные группы удобными для маломобильных пациентов. Коридоры оформили в бело-синей цветовой гамме, кабинеты — в сиреневой и бежевой. В кабинеты закупили новую мебель и оборудование – на это ушло около 7,5 миллиона рублей от общей суммы.

– Поликлиника похорошела и помолодела. Это тот случай, когда и стены лечат, – делится жительница поселка Буланаш Елена Лощинина. – Вместо облупившихся стен и потолков – красивое и современное пространство. Для пациентов оборудованы удобные зоны ожидания с диванчиками. Везде информационные стенды и указатели – точно не заблудишься. Записаться на прием к врачу можно через инфомат, а узнать свою очередь и номер кабинета – на специальном экране.

Что дальше?

Реализация программы продолжается. Так, в апреле в Артемовском начнется строительство нового лечебно-диагностического корпуса, рассчитанного на 500 посещений в смену. Стоимость проекта – почти миллиард рублей. Также запланированы капремонты четырехэтажного здания поликлиники № 2 в Буланаше и ФАПа в селе Мостовском. Кроме того, в этом году ожидается поставка цифрового маммографа и трех автомобилей.

Подробнее о ремонте медучреждений – в материале «Терапия для поликлиник»