За сутки COVID-19 выявили у 385 свердловчан

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 385 новых случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.
В стационары свердловских больниц на лечение направлены 17 пациентов, 208 жителей Среднего Урала выздоровели.
В регионах РФ за сутки коронавирус выявили у 14 049 человек, скончались 39 пациентов, госпитализирован 1 571 житель, выздоровели 11 462 человека.
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