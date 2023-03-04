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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 марта 2023, 13:38

За сутки COVID-19 выявили у 385 свердловчан

Тест на коронавирус

На Среднем Урале подтвердили 385 новых случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьева

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 385 новых случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

В стационары свердловских больниц на лечение направлены 17 пациентов, 208 жителей Среднего Урала выздоровели.  

В регионах РФ за сутки коронавирус выявили у 14 049 человек, скончались 39 пациентов, госпитализирован 1 571 житель, выздоровели 11 462 человека.

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Областная газета Свердловской области

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