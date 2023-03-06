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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 марта 2023, 11:55

В больницу Кушвы поступило новое оборудование для диагностики онкозаболеваний

  Марина Сапожникова
Кольпоскоп

В больницу Кушвы поступило новое оборудование. Фото: с сайта регионального центра медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области

Лечебно-диагностическая база женской консультации Центральной городской больницы города Кушвы пополнилась современным кольпоскопом стоимостью 410 тысяч рублей. Такое оборудование необходимо для диагностики гинекологических заболеваний, в том числе для выявления предраковых состояний и злокачественных опухолей у женщин.

Небольшой оптический микроскоп увеличивает изображение исследуемого участка в несколько раз. С его помощью врач акушер-гинеколог сможет выявить патологию и дать оценку характеру новообразования.

Как рассказала главный врач ЦГБ Кушвы Наталия Леонова, кольпоскопия является одним из основных методов диагностики различных патологий женской репродуктивной системы. Современное диагностическое оборудование позволит повысить качество скрининга и оперативность лечения, сообщает региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области.

Новое оборудование приобретено в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", входящей в состав национального проекта "Здравоохранение". 

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в Красноуфимской районной больнице появился мощный компьютерный томограф. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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