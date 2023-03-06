За последние сутки на Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 353 человек

В Свердловской области коронавирус обнаружили еще у 353 человек. 113 пациентов выздоровели, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.
Госпитализировано 2 свердловчанина.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 11 163 случая коронавируса. Госпитализировали 615 человек, 38 пациентов умерло, 9 166 россиян выздоровели.
Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.
Накануне в Свердловской области было зафиксировано 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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