В Свердловской области откроют еще два модульных ФАПа

В Слободо-Туринском районе появятся еще два модульных фельдшерско-акушерских пункта. Фото: региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области

В Слободо-Туринском районе появятся еще два модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Медицинские подразделения будут построены в деревнях Макуй и Андроново. Подрядная организация уже приступила к монтажу свайного фундамента, затем будут монтировать модульные конструкции.

Как рассказала главный врач Слободо-Туринской районной больницы Светлана Храмцова, в Андроново ФАП заменит старое деревянное здание 1918 года постройки, в Макуе будет открыто новое подразделение — ранее фельдшерско-акушерского пункта там не было.

"Жители заречной территории, сообщение с которой затруднено в период паводка, очень ждут открытия в деревне фельдшерско-акушерского пункта", — отметила Светлана Храмцова.

В общей сложности в модульных ФАПах будут обслуживать около 400 человек, в том числе 78 детей. В обеих деревнях есть медицинские кадры, которые будут работать в фельдшерских пунктах.

В свое распоряжение медики получат новое оборудование и современные информационные технологии для телемедицинских консультаций, ведения электронных медицинских карт, выдачи рецептов, сообщает региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области.

В этом году Слободо-Туринская больница уже запустила в эксплуатацию ФАП в селе Бобровском, установка еще двух модульных конструкций запланирована на 2024 год. ФАПы на этих территориях появились благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая является приоритетным направлением национального проекта "Здравоохранение".

Ранее сообщалось о том, что в больницу Кушвы поступило новое оборудование для диагностики онкозаболеваний.