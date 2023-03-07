В Свердловской области снова зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

Рост ОРВИ зафиксирован в регионе на 18,4%. Фото: Владимир Мартьянов

С 27 февраля по 5 марта в Свердловской области зарегистрировали 32 845 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель превысил на 18,4% уровень заболеваемости, зафиксированный в период с 20 по 26 февраля.

Больше половины заболевших — 54% — составляют дети, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю выявлен 13 881 случай ОРВИ, что выше на 11,1% уровня недели с 20 по 26 февраля.

Неблагоприятными районами по заболеваемости остаются Первоуральск, Богданович, Североуральск, Сухой Лог, Тугулым, ЗАТО Свободный. В этих территориях уровень превышен в полтора раза.

Лабораторные исследования показали, что в регионе доминирует SARS-CoV-2, также распространены вирус гриппа В, сезонные корона‑ и риновирусы.

Ранее медики отмечали снижение заболеваемости ОРВИ на Среднем Урале.