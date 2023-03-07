На Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 345 человек

В России подтвердили 10 449 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 345 из них приходятся на Свердловскую область.
Госпитализирован 81 свердловчанин. 358 жителей выздоровели, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 10 449 случаев заражения коронавирусом. Госпитализирован 1 801 человек, 42 пациента скончались, 14 373 россиянина выздоровели.
Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.
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