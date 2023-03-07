Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
7 марта 2023, 13:37

На Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 345 человек

  Марина Сапожникова
Скорая помощь

В Свердловской области с коронавирусом госпитализирован 81 человек. Фото: Павел Ворожцов

В России подтвердили 10 449 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 345 из них приходятся на Свердловскую область. 

Госпитализирован 81 свердловчанин. 358 жителей выздоровели, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 10 449 случаев заражения коронавирусом. Госпитализирован 1 801 человек, 42 пациента скончались, 14 373 россиянина выздоровели.

Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.03.2023, 16:05 / Общество
Свердловские волонтеры поздравили женщин-военнослужащих с 8 Марта
07.03.2023, 15:08 / Политика
Оргкомитет принял первые решения по организации праймериз "Единой России" в Ирбитском округе и в Екатеринбурге
07.03.2023, 14:39 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий проекта "Славим человека труда"
07.03.2023, 14:06 / Общество
Удостоверения ветерана боевых действий единого образца будут вручать добровольцам
07.03.2023, 13:37 / Общество
На Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 345 человек