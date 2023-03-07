На Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 345 человек

В Свердловской области с коронавирусом госпитализирован 81 человек. Фото: Павел Ворожцов

В России подтвердили 10 449 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 345 из них приходятся на Свердловскую область.

Госпитализирован 81 свердловчанин. 358 жителей выздоровели, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 10 449 случаев заражения коронавирусом. Госпитализирован 1 801 человек, 42 пациента скончались, 14 373 россиянина выздоровели.

Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.