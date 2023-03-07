Сверхмощный компьютерный томограф появился в больнице Ревды

Новый томограф выдает малую лучевую нагрузку и изображения высокого качества. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Новый сверхмощный 128-срезовый компьютер появился в отделении лучевой диагностики Ревдинской городской больницы. Оборудование приобретено по региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", которую утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев для достижения целевых показателей нацпроекта "Здравоохранение".

Новый компьютерный томограф поможет в диагностике сосудистых патологий у 123 тысяч пациентов, которых обслуживает больница Ревды. Томограф позволит врачам ускорить обследования, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Благодаря характеристикам данного аппарата объемные и сложные исследования, такие как, например, компьютерная томография сосудов брюшной полости и нижних конечностей, органов шеи и брюшной полости, можно будет делать за один раз. Это ускоряет получение результата, экономит время пациента и снижает лучевую нагрузку на организм", — отметила врач-рентгенолог Ревдинской городской больницы Вероника Титова.

Передовая модель компьютерного томографа рассчитана на широкий спектр клинических задач. С помощью изображений высокого разрешения врачи смогут увидеть даже мельчайшие детали анатомических структур. Аппарат настраивается индивидуально под каждого человека. Томографию на нем могут пройти и пациенты с металлическими имплантами или конструкциями в теле. Программа распознает анатомию за помехами от металла.

Пройти сверхточную диагностику по назначению врача смогут жители Ревды, Нижнесергинского района, Бисерти, Дегтярска и других территорий. На сегодня 128-срезовые компьютерные томографы есть также в Свердловской ОКБ № 1 Екатеринбурга, ГБ № 4 Нижнего Тагила и Алапаевской горбольнице.

Напомним, в Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдет акция "Здоровые легкие", жители смогут обследоваться на цифровом флюорографе.