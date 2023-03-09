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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 марта 2023, 18:10

Для Свердловской областной клинической больницы купили новую ангиографическую систему

  Марина Сапожникова
Ангиограф

Новый ангиограф позволит делать операции на мелких сосудах мозга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для Свердловской областной клинической больницы (СОКБ) № 1 приобрели оборудование экспертного класса, которое позволит проводить сложные малоинвазивные операции. Около 68 миллионов рублей было выделено из областного бюджета по нацпроекту "Здравоохранение". 

Новая ангиографическая система, установленная в отремонтированной операционной отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, позволит выполнять самые сложные малоинвазивные вмешательства, в первую очередь, пациентам с патологиями сосудов головного мозга. 

Как рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Лев Кардапольцев, аппарат дает возможность выполнять операции на самых мелких и наиболее удаленных сосудах головного мозга. 

"Хотя для выполнения эндоваскулярных нейрохирургических вмешательств у нас есть еще и биплановый ангиограф, на котором возможно построение объемного изображения в реальном времени, но его модель не позволяет увидеть современные тончайшие стенты. Новый аппарат улучшает их визуализацию непосредственно в ходе вмешательства", — отметил Лев Кардапольцев.

Аппарат будут использовать на многочасовых операциях, чтобы максимально снизить дозы облучения как для пациентов, так и для медиков. Также он предусматривает возможность навигации по сосудам наложением полученного ранее МРТ-изображения.

Перед установкой ангиографа операционную отремонтировали, стены отделали материалом, который останавливает рентгеновское излучение и поглощает шум, смонтировали удобную газовую систему для проведения наркозов и приточно-вытяжную вентиляцию, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала о том, что в больницу Кушвы поступило новое оборудование для диагностики онкозаболеваний.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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