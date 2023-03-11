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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 марта 2023, 13:39

На Среднем Урале за сутки коронавирусом заразились 217 человек

На приеме у врача

В регионах РФ продолжают фиксировать случаи COVID-19. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки выявили 217 новых случаев коронавирусной инфекции. Летальных исходов в регионе не зарегистрировано, приводит обновленные данные статистики федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 42 свердловчанина, выздоровели 294 жителя.

В регионах России за прошедшие сутки зафиксирован 12 241 случай заражения коронавирусом. Скончались 42 пациента, на лечение в стационары направлены 1 594 жителя, выздоровел 14 481 человек.

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Областная газета Свердловской области

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