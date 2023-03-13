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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 марта 2023, 12:32

Новое оборудование для диагностики заболеваний сердца поступило в екатеринбургскую ГКБ № 14

Новый аппарат

Новое оборудование поможет в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области

Три амбулаторных регистратора для электрокардиографического мониторинга поступили в екатеринбургскую ГКБ № 14 по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", которая призвана укрепить материально-техническую базу больниц и обеспечить жителей доступной медико-санитарной помощью.

Оборудование стоит больше миллиона рублей. Оно поможет медикам в борьбе с болезнями сердца и сосудов у пациентов. С помощью аппаратов можно выявить ряд заболеваний, среди них — нарушение кровоснабжения и ритма сердца. Также врачи могут определить ишемические изменения от заболеваний, которые были ранее диагностированы и пролечены. Обычная электрокардиограмма проводится одномоментно и не покажет мельчайшие изменения в работе органа и системы. Регистратор выдаст данные суточного мониторирования, сообщили в региональном центре медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области. 

В екатеринбургской ГКБ № 14 на учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями числится больше 23 тысяч человек. Под наблюдением кардиолога находятся около 2 тысяч жителей.

"У этой группы пациентов мониторирование по Холтеру позволяет выявлять опасные состояния на самой ранней стадии развития — это помогает определиться с дальнейшим лечением. Современные аппараты удобны тем, что заносят информацию на цифровой носитель, и врач в компьютере может просмотреть результат исследования. Это лучший вариант для качественной и достоверной диагностики патологии сердца", — отметила врач-кардиолог ГКБ № 14 Светлана Зубарева.

Ранее для Свердловской областной клинической больницы № 1 было куплено оборудование экспертного класса, которое позволяет проводить сложные малоинвазивные операции.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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