Новое оборудование для диагностики заболеваний сердца поступило в екатеринбургскую ГКБ № 14

Новое оборудование поможет в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области

Три амбулаторных регистратора для электрокардиографического мониторинга поступили в екатеринбургскую ГКБ № 14 по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", которая призвана укрепить материально-техническую базу больниц и обеспечить жителей доступной медико-санитарной помощью.

Оборудование стоит больше миллиона рублей. Оно поможет медикам в борьбе с болезнями сердца и сосудов у пациентов. С помощью аппаратов можно выявить ряд заболеваний, среди них — нарушение кровоснабжения и ритма сердца. Также врачи могут определить ишемические изменения от заболеваний, которые были ранее диагностированы и пролечены. Обычная электрокардиограмма проводится одномоментно и не покажет мельчайшие изменения в работе органа и системы. Регистратор выдаст данные суточного мониторирования, сообщили в региональном центре медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области.

В екатеринбургской ГКБ № 14 на учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями числится больше 23 тысяч человек. Под наблюдением кардиолога находятся около 2 тысяч жителей.

"У этой группы пациентов мониторирование по Холтеру позволяет выявлять опасные состояния на самой ранней стадии развития — это помогает определиться с дальнейшим лечением. Современные аппараты удобны тем, что заносят информацию на цифровой носитель, и врач в компьютере может просмотреть результат исследования. Это лучший вариант для качественной и достоверной диагностики патологии сердца", — отметила врач-кардиолог ГКБ № 14 Светлана Зубарева.

Ранее для Свердловской областной клинической больницы № 1 было куплено оборудование экспертного класса, которое позволяет проводить сложные малоинвазивные операции.