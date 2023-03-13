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13 марта 2023, 13:22

В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 146 человек

Тест на коронавирус

219 свердловчан выздоровели от COVID-19 . Фото: Галина Соловьева

За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 146 жителей. Зафиксирована смерть 1 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

На лечение в стационар направлен 1 пациент, выздоровели 219 свердловчан.

В регионах РФ за прошедшие 24 часа зарегистрировано 10 268 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 34 человека, госпитализированы 619 пациентов, выздоровели 9 476 жителей.

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Областная газета Свердловской области

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