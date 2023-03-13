В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 146 человек

За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 146 жителей. Зафиксирована смерть 1 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.
На лечение в стационар направлен 1 пациент, выздоровели 219 свердловчан.
В регионах РФ за прошедшие 24 часа зарегистрировано 10 268 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 34 человека, госпитализированы 619 пациентов, выздоровели 9 476 жителей.
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