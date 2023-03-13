Поликлинику для взрослых открыли после капремонта в Бисерти

В отремонтированной поликлинике Бисерти оборудовали кабинеты ЭКГ и УЗИ. Фото: Павел Ворожцов

В Бисертской городской больнице завершили капитальный ремонт в поликлинике для взрослых. Обновленная амбулаторная служба уже открылась для пациентов.

Капремонт в поликлинике выполнен по программе модернизации первичного звена, утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для достижения целей нацпроекта "Здравоохранение". Из бюджета региона на ремонтные работы и обновление материально-технической базы было направлено больше 20 млн рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

"Я думаю, что новые стены этой поликлиники будут способствовать выздоровлению заболевших жителей Бисертского городского округа. Всем желаю крепкого здоровья, а для заботы о нем и достижения активного долголетия рекомендую хотя бы два раза в год посещать эту красивую, отремонтированную поликлинику с профилактическими целями, проходить диспансеризацию и делать плановые прививки", — сказал на церемонии открытия заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

Во время ремонта в здании заменили системы отопления, водоотведения и электроснабжения. Была смонтирована новая приточно-вытяжная вентиляция, внедрена IP-телефония. Клинику оборудовали пандусами и поручнями для безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделано это по программе "Доступная среда".

Кроме того, для удобства пациентов и медиков в поликлинике сделали кабинеты УЗИ и ЭКГ, а также организовали дневной стационар.

"Я очень рад, что мы смогли реализовать этот проект для жителей Бисертского городского округа. Теперь стало возможным проводить лечебные и диагностические мероприятия в одном здании и в комфортных условиях", — отметил главный врач Бисертской городской больницы Рустам Абзалов.

Отремонтированная клиника для взрослых — самое крупное медицинское учреждение Бисертского городского округа. Здесь обслуживают 10 тысяч пациентов. Последний капремонт в учреждении был 10 лет назад. Здание было построено в 1980 году.

Напомним, для екатеринбургской ГКБ № 14 приобрели новое оборудование для диагностики заболеваний сердца по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение".