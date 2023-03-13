На Среднем Урале стартовала всероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью"

Первый этап акции проходит с 13 по 24 марта. Фото: региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области

Свердловская область присоединилась к ежегодной всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", первый этап которой проходит с 13 по 24 марта.

На Среднем Урале со стороны регионального минздрава акцию поддерживают Областная наркологическая больница и филиал организации "Урал без наркотиков". Специалисты готовы принять от жителей информацию о том, кто и где может изготавливать и распространять наркотики. Также обратившимся могут оказать психологическую помощь по телефонам доверия, проконсультировать по вопросам лечения от зависимости и последующей реабилитации, сообщает региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области.

"Акция "Сообщи, где торгуют смертью" — это не разовое мероприятие, а способ привлечь внимание жителей к содействию правоохранителям в борьбе с распространением наркомании. Кроме того, это еще и способ напомнить, что в регионе доступна квалифицированная консультативная помощь по вопросам лечения и реабилитации лиц с диагнозом "наркомания" на государственном уровне", — подчеркнул главный нарколог Свердловской области, член Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Олег Забродин.

Для сообщений доступен круглосуточный телефон Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.

Психологическую помощь жители могут получить по телефонам доверия:

телефон доверия экстренной психологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области — 8 800 300-11-00 (круглосуточно);

телефон доверия для детей и подростков — (343) 307-72-32, 8 800 2000-122 (круглосуточно).

С вопросами, касающимися лечения и реабилитации, можно обращаться:

в кабинет профилактики наркологических расстройств Областной наркологической больницы — (343) 358-11-91;

на горячую линию Областной наркологической больницы — 8 800 3333-118 (круглосуточно).

Работа по сохранению здоровья уральцев и противодействие наркозависимости ведется в соответствии с задачами национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

Напомним, ранее сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге курьеров с партией синтетического наркотика.