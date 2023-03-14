COVID-19 за сутки выявили у 143 свердловчан

На Среднем Урале за сутки коронавирусом заразились 143 жителя. Зафиксирован 1 летальный исход, сообщает федеральный оперативный штаб.
В Свердловской области с коронавирусной инфекций госпитализированы 89 пациентов, выздоровел 161 человек.
В регионах России за прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 составило 9 526. Скончались 44 человека, на лечение в больницы направлены 1 840 пациентов, выздоровели 12 406 жителей.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией