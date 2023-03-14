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14 марта 2023, 13:31

COVID-19 за сутки выявили у 143 свердловчан

Измерение сатурации легких

В Свердловской области с больничных выписали 161 человека. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале за сутки коронавирусом заразились 143 жителя. Зафиксирован 1 летальный исход, сообщает федеральный оперативный штаб.

В Свердловской области с коронавирусной инфекций госпитализированы 89 пациентов, выздоровел 161 человек. 

В регионах России за прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 составило 9 526. Скончались 44 человека, на лечение в больницы направлены 1 840 пациентов, выздоровели 12 406 жителей.

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Областная газета Свердловской области

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