На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ снизилась на 20,5%

В регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали 26 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) — это на 20,5% ниже уровня заболеваемости, зафиксированного в период с 27 февраля по 5 марта.

Больше половины заболевших составляют дети — 55%. В Екатеринбурге с 6 по 12 марта ОРВИ зафиксировали у 11,6 тысяч жителей. Данный показатель оказался ниже среднего многолетнего уровня на 6,2%, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

На территории региона доминирует возбудитель ОРВИ SARS-CoV-2, на втором месте — вирус гриппа В. Наибольшее число заболевших наблюдается в Тугулымском и Богдановичском городских округах, а также в ЗАТО Свободный.

Эпидемиологи по-прежнему просят жителей соблюдать меры профилактики: одеваться по погоде, мыть руки после посещения общественных мест, при проявлении признаков ОРВИ оставаться дома и обращаться за помощью к медикам.

Напомним, в Свердловской области началась вакцинация от клещевого энцефалита.