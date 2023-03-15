Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
15 марта 2023, 10:12

На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ снизилась на 20,5%

Закрытие больничных листов

В регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали 26 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) — это на 20,5% ниже уровня заболеваемости, зафиксированного в период с 27 февраля по 5 марта.

Больше половины заболевших составляют дети — 55%. В Екатеринбурге с 6 по 12 марта ОРВИ зафиксировали у 11,6 тысяч жителей. Данный показатель оказался ниже среднего многолетнего уровня на 6,2%, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 

На территории региона доминирует возбудитель ОРВИ SARS-CoV-2, на втором месте — вирус гриппа В. Наибольшее число заболевших наблюдается в Тугулымском и Богдановичском городских округах, а также в ЗАТО Свободный.

Эпидемиологи по-прежнему просят жителей соблюдать меры профилактики: одеваться по погоде, мыть руки после посещения общественных мест, при проявлении признаков ОРВИ оставаться дома и обращаться за помощью к медикам.

Напомним, в Свердловской области началась вакцинация от клещевого энцефалита. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.03.2023, 12:50 / Общество
Российское правительство расширило меры поддержки рынка труда
15.03.2023, 11:45 / Общество
На участке Сибирского тракта в Екатеринбурге подключили уличное освещение
15.03.2023, 11:11 / Общество
В Екатеринбурге пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
15.03.2023, 10:46 / Общество
Свердловские приставы проведут консультации для участников спецоперации и их семей
15.03.2023, 10:12 / Общество
На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ снизилась на 20,5%