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17 марта 2023, 13:59

COVID-19 за сутки выявили у 263 жителей Среднего Урала

Выписка больничного листа

Летальных исходов от коронавируса за сутки в Свердловской области не зафиксировано. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области коронавирусной инфекцией за сутки заразились 263 жителя, смертей от COVID-19 не зарегистрировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

На лечение в стационары за прошедшие 24 часа доставлены 23 жителя Среднего Урала, с больничных выписаны 182 пациента.

В регионах России за сутки коронавирус зафиксировали у 12 915 жителей. Зарегистрировано 35 летальных исходов, госпитализированы 1 530 пациентов, выздоровели 12 149 человек.

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