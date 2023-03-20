За сутки COVID-19 выявили у 230 свердловчан

В Свердловской области коронавирус за сутки выявили у 230 жителей, летальных исходов не зарегистрировано, сообщает новые данные статистики федеральный оперативный штаб.
В стационары на лечение доставлены 3 жителя Среднего Урала, выздоровели 206 человек.
В регионах России за прошедшие 24 часа коронавирус подтвердили у 10 310 граждан, госпитализированы 610 пациентов, скончался 31 человек, выздоровели 8 593 жителя.
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