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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 марта 2023, 14:42

За сутки COVID-19 выявили у 230 свердловчан

Скорая помощь

В Свердловской области за сутки не зафиксировано летальных исходов от COVID-19. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области коронавирус за сутки выявили у 230 жителей, летальных исходов не зарегистрировано, сообщает новые данные статистики федеральный оперативный штаб. 

В стационары на лечение доставлены 3 жителя Среднего Урала, выздоровели 206 человек. 

В регионах России за прошедшие 24 часа коронавирус подтвердили у 10 310 граждан, госпитализированы 610 пациентов, скончался 31 человек, выздоровели 8 593 жителя. 

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