В Свердловской области за неделю повысилась заболеваемость ОРВИ

43% среди заболевших ОРВИ — дети. Фото: Галина Соловьева

За прошедшую неделю (с 13 по 19 марта) в Свердловской области среди жителей зарегистрировали 28,5 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Данный показатель выше уровня заболеваемости, зафиксированного в период с 6 по 12 марта, но ниже средних многолетних значений на 7,6%, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, 43% заболевших составляют дети. Среди доминирующих выделен возбудитель ОРВИ SARS-CoV-2, также вирусы гриппа В, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие.

Медики рекомендуют свердловчанам в межсезонье одеваться по погоде, не носить слишком легкую одежду и обувь, чтобы не простудиться. Также важно соблюдать меры профилактики: мыть руки после посещения общественных мест, в случае появления признаков простуды оставаться дома и обращаться за помощью к врачам.

Напомним, с 6 по 12 марта в Свердловской области зарегистрировали 26 тысяч случаев ОРВИ.