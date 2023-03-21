Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 марта 2023, 13:26

На Среднем Урале выявили 227 новых случаев COVID-19

Осмотр у врача

В Свердловской области за сутки не зафиксировали летальных исходов от COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 227 жителей. Летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 34 пациента, выздоровел 231 свердловчанин. 

В регионах России за сутки коронавирусом заразились 9 373 человека. Скончались 34 пациента, на лечение в стационары направили 1 541 человека, с больничных выписали 13 345 граждан. 

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.03.2023, 14:58 / Общество
СвЖД сформировала специальные поезда для защиты путей от паводка
21.03.2023, 14:30 / Общество
Первое заседание попечительского совета фонда "Кампус" прошло под руководством Евгения Куйвашева
21.03.2023, 13:44 / Общество
В Екатеринбурге похититель велосипедов получил срок
21.03.2023, 13:26 / Общество
На Среднем Урале выявили 227 новых случаев COVID-19
21.03.2023, 13:16 / Общество
В поселок Березит и село Верхнемакарово проведут газ