На Среднем Урале выявили 227 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки не зафиксировали летальных исходов от COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 227 жителей. Летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 34 пациента, выздоровел 231 свердловчанин.

В регионах России за сутки коронавирусом заразились 9 373 человека. Скончались 34 пациента, на лечение в стационары направили 1 541 человека, с больничных выписали 13 345 граждан.