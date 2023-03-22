В свердловском областном центре фтизиопульмонологии в 3 раза увеличили мощность лаборатории

Два анализатора стоимостью 25 млн рублей приобрели на средства областного бюджета. Фото: Павел Ворожцов

Субсидию в размере 25 миллионов рублей из регионального бюджета получил Областной клинический медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (ОКМЦ ФИЗ). Средства направили на покупку двух автоматических бактериологических анализаторов, которые помогают в ускоренной диагностике туберкулеза.

Средства на приобретение оборудования были выделены по региональной программе "Развитие здравоохранения Свердловской области". С помощью новых анализаторов в три раза увеличилась мощность лаборатории, в два раза — скорость диагностики туберкулеза у пациентов, сообщает департамент информационной политики региона.

"Каждый анализатор позволяет выполнить за год 8 тысяч исследований. У нас есть опыт работы на данном оборудовании, но ранее диагностика проводилась на одном приборе. Теперь с появлением еще двух анализаторов мощность лаборатории по количеству исследуемых проб на выявление бактерий туберкулеза выросла в три раза", — пояснил заведующий отделением лабораторной диагностики ОКМЦ ФИЗ Евгений Камаев.

Процесс биологической диагностики на анализаторе занимает 42 дня, при классической методике требуется три месяца. Ускоренное получение результатов позволяет врачам оперативно скорректировать схему лечения пациентов и выбрать наиболее эффективный курс терапии.

"Дооснащение лаборатории проводится регулярно. Данные анализаторы — очень нужное приобретение, поскольку нередко, помимо бактерий туберкулеза, выявляются микобактериозы, которые характерны для ВИЧ-инфицированных пациентов. И главное — наши специалисты отлично работают на современном оборудовании", — рассказала главный врач ОКМЦ ФИЗ Ирина Лихачева.

Отметим, в 2022 году в лаборатории ОКМЦ ФИЗ провели более 700 тысяч исследований.

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