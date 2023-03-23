За сутки COVID-19 выявили у 225 свердловчан

В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 225 человек, летальных исходов не зафиксировано, сообщает обновленную статистику федеральный оперативный штаб.
19 свердловчан доставлены на лечение в стационары, выписаны из клиник 418 пациентов.
В регионах России за сутки зарегистрировали 12 512 случаев COVID-19, госпитализированы 1 475 человек, скончались 36 пациентов, выздоровели 13 759 россиян.
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