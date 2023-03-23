90-летний юбилей отмечает преподаватель Уральского государственного медицинского университета Леонид Ларионов

Старейшему преподавателю УГМУ Леониду Ларионову исполнилось 90 лет. Фото: пресс-служба УГМУ

Поздравления с юбилеем принимает сегодня профессор, доктор медицинских наук, старейший преподаватель Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Леонид Ларионов. Ему исполнилось 90 лет, сообщает пресс-служба вуза.

"Леонид Петрович — это человек-легенда в фармакологии, который многое сделал для становления фармацевтической школы на Урале. Он постоянно находится в исследовательском поиске. Я очень рада, что в нашем университете такая многопоколенческая семья. Нам есть у кого перенимать опыт и кому его передавать. Мы гордимся, что рядом с такими мудрыми наставниками, как вы, Леонид Петрович, мы можем работать. Крепкого здоровья и долголетия вам", — пожелала Леониду Ларионову ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Леонид Ларионов проработал в УГМУ 36 лет. Более 20 лет он возглавлял университетскую кафедру фармакологии, которой сегодня тоже исполнилось 90 лет со дня создания.

В научном медицинском сообществе отмечают большой вклад Леонида Ларионова в развитие и становление фармацевтической школы. Он является автором более 500 научных работ, 18 патентов на изобретения, 16 удостоверений на рационализаторские предложения и монографий, таких как "Новые материалы в хирургии", "Становление и развитие аптечного дела на Урале", "Инновационные лекарственные формы для коррекции сахарного диабета и его осложнений".

В копилке заслуг Леонида Ларионова — кандидатская диссертация на тему "К вопросу об анальгетическом действии транквилизатора оксилидина", а также докторская диссертация "Хронофармакологические закономерности и особенности действия некоторых психотропных веществ на организм животного и человека".

Напомним, ранее под руководством ординатора УГМУ пять свердловских школьников разработали средство для защиты рук металлургов на производстве.