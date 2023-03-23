Уральские врачи у пациентки с инсультом удалили тромб из сосуда головного мозга

После операции у пациентки восстановились речь и двигательные функции. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области рентгенохирурги "Новой больницы" спасли жизнь и сохранили здоровье 82-летней жительнице Екатеринбурга, получившей ишемический инсульт. Врачи успешно извлекли тромб, который мешал кровотоку, из сосуда головного мозга пациентки, восстановив двигательные функции и речь.

Пожилая пациентка проходила лечение в екатеринбургской Центральной городской клинической больнице № 1. У нее наблюдались обострение сердечной недостаточности и нарушения ритма сердца. В этот период у пенсионерки случился ишемический инсульт. Ее экстренно доставили в "Новую больницу". Врачи приняли решение о проведении тромбоэкстракции — высокотехнологичного вмешательства. С его помощью докторам удалось восстановить кровоток на участке артерии головного мозга, который перекрывал тромб, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Пациентка была в тяжелом состоянии, учитывая сопутствующие патологии и возраст. Мы боролись, чтобы полностью извлечь тромб. Благодаря сочетанию нескольких тактик выполнения процедуры добились оптимального результата", — рассказал врач-рентгенохирург "Новой больницы" Евгений Бороденко, который вместе с коллегой Артемом Юриновым выполнил операцию пациентке.

После восстановления кровотока у пенсионерки пришли в норму речь и двигательные функции. Через неделю она уже смогла вернуться к привычной жизни.

"Новая больница" внедрила технологию тромбоэкстракции для лечения ишемического инсульта в апреле 2022 года. За это время наши врачи провели около 50 таких процедур. Методика помогает спасать пациентов с ишемическим инсультом даже в случае завершения так называемого "терапевтического окна", когда с момента сосудистой катастрофы прошло более 4,5 часа", — подчеркнула заместитель генерального директора по лечебной работе "Новой больницы", кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Елена Фокина.

Отметим, высокотехнологичную медицинскую помощь уральцам с сердечно-сосудистыми патологиями оказывают бесплатно благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Напомним, свердловские хирурги добились снижения числа осложнений у пациентов после установки кардиостимуляторов.