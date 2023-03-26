За сутки коронавирус выявили у 178 свердловчан

За последние сутки в Свердловской области 178 человек заразились COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб.
Полностью выздоровели 253 жителя Среднего Урала. Летальных случаев не зарегистрировано. Госпитализирован 1 свердловчанин.
В регионах России за сутки коронавирус выявили у 10 940 человек. 778 россиян госпитализированы. Выздоровели 9 899 пациентов, зарегистрировано 32 летальных исхода.
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