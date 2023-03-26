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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 марта 2023, 14:13

За сутки коронавирус выявили у 178 свердловчан

  Анастасия Заева
Коронавирус

В регионах России зафиксировали 10 940 новых случаев коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки в Свердловской области 178 человек заразились COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб. 

Полностью выздоровели 253 жителя Среднего Урала. Летальных случаев не зарегистрировано. Госпитализирован 1 свердловчанин.

В регионах России за сутки коронавирус выявили у 10 940 человек. 778 россиян госпитализированы. Выздоровели 9 899 пациентов, зарегистрировано 32 летальных исхода. 

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