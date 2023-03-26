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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 марта 2023, 14:57

Михаил Мурашко сообщил о мерах по предотвращению дефицита лекарств

  Анастасия Заева
Михаил Мурашко

По словам Михаила Мурашко, в РФ внедрены механизмы для предотвращения дефицита медпрепаратов. Фото: Алексей Кунилов

Министр здравоохранения России сообщил о разработанных и внедренных в стране механизмах для предотвращения дефицита лекарств и медицинского оборудования. Михаил Мурашко подчеркнул, что глобального дефицита в РФ нет.

Михаил Мурашко рассказал о применении механизмов, которые быстро и эффективно компенсируют возникающие сложности. Также он отметил, что Министерство здравоохранения формирует ряд производственных площадок, появляются новые лаборатории.

"В этом году мы завершаем создание производственной площадки по выпуску тест-систем, начинаем делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий", — цитирует РИА Новости Михаила Мурашко.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что по поручению Евгения Куйвашева в Свердловской области продолжают повышать доступность медикаментов для граждан. 

Областная газета Свердловской области

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