Михаил Мурашко сообщил о мерах по предотвращению дефицита лекарств

По словам Михаила Мурашко, в РФ внедрены механизмы для предотвращения дефицита медпрепаратов. Фото: Алексей Кунилов

Министр здравоохранения России сообщил о разработанных и внедренных в стране механизмах для предотвращения дефицита лекарств и медицинского оборудования. Михаил Мурашко подчеркнул, что глобального дефицита в РФ нет.

Михаил Мурашко рассказал о применении механизмов, которые быстро и эффективно компенсируют возникающие сложности. Также он отметил, что Министерство здравоохранения формирует ряд производственных площадок, появляются новые лаборатории.

"В этом году мы завершаем создание производственной площадки по выпуску тест-систем, начинаем делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий", — цитирует РИА Новости Михаила Мурашко.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что по поручению Евгения Куйвашева в Свердловской области продолжают повышать доступность медикаментов для граждан.