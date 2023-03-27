В Свердловской области коронавирусом за сутки заразились 159 человек

На Среднем Урале выявили 159 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб. Летальных исходов не зафиксировано.
Госпитализированы 4 жителя Свердловской области, с больничных выписаны 174 человека.
В регионах России всего зарегистрировано за сутки 8 989 заразившихся коронавирусом, скончался 31 пациент, в стационары на лечение направлены 602 человека, выздоровели 8 160 жителей.
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