Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 марта 2023, 13:16

В Свердловской области коронавирусом за сутки заразились 159 человек

Выписка больничного листа

За сутки в РФ COVID-19 заразились 8 989 человек. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале выявили 159 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб. Летальных исходов не зафиксировано. 

Госпитализированы 4 жителя Свердловской области, с больничных выписаны 174 человека. 

В регионах России всего зарегистрировано за сутки 8 989 заразившихся коронавирусом, скончался 31 пациент, в стационары на лечение направлены 602 человека, выздоровели 8 160 жителей. 

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.03.2023, 15:15 / Общество
Свердловские офтальмологи повысят качество диагностики и лечения за счет нового оборудования
27.03.2023, 14:28 / Политика
Евгений Куйвашев назначил министром инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова
27.03.2023, 14:11 / Общество
Почти миллиард рублей на догазификацию получила Свердловская область
27.03.2023, 13:51 / Общество
Подозреваемого в поджоге автомобилей задержала полиция Екатеринбурга
27.03.2023, 13:16 / Общество
В Свердловской области коронавирусом за сутки заразились 159 человек