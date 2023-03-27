Свердловские офтальмологи повысят качество диагностики и лечения за счет нового оборудования

Новое оборудование позволит выявлять заболевания глаз на ранней стадии. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Консультативно-диагностическая поликлиника Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) получила новое оборудование для диагностики и лечения офтальмологических заболеваний. Три аппарата приобрели по нацпроекту "Здравоохранение".

На покупку техники из бюджета региона было выделено больше 13 миллионов рублей. Один из приборов на Среднем Урале появился впервые. Оборудование позволит врачам выявлять у пациентов заболевания глаз на ранней стадии, своевременно начинать лечение, сохраняя зрение на более высоком уровне, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Это очень важно, ведь за медицинской помощью к нам обращаются жители всего региона с самыми разными заболеваниями и наиболее сложными случаями", — рассказала заведующая офтальмологическим отделением консультативно-диагностической поликлиники СОКБ № 1 Лилия Кочмашева.

Один из аппаратов предназначен для более точной диагностики и мониторинга глаукомы, а также других заболеваний сетчатки и зрительного нерва глаза. По данным офтальмологов, в таких исследованиях в поликлинике каждый месяц нуждаются от 5 до 10 пациентов.

Кроме того, врачи смогут получить снимки высокой четкости с использованием фундус-камеры. С ее помощью у офтальмологов появилась возможность более подробно проводить диагностику патологий глазного дна. В частности, обследования с применением нового оборудования будут проходить пациенты с сахарным диабетом I и II типа. Это необходимо для того, чтобы не упустить структурные изменения сетчатки на ранней стадии и выбрать необходимую тактику лечения.

Для пациентов с поражением сетчатки глаза приобретен новый лазерный фотокоагулятор. С увеличением оборудования процедуру коагуляции в поликлинике СОКБ № 1 смогут ежемесячно получать от 50 до 70 человек.

Напомним, ранее в областном клиническом медицинском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний приобрели два автоматических бактериологических анализатора для ускоренной диагностики туберкулеза.