Свердловские врачи удалили зуб из бронха пациентки, пострадавшей в ДТП

Выполнить операцию врачам Артемовского помогло высокотехнологичное медицинское оборудование. Фото: Галина Соловьева

Медики Артемовской центральной районной больницы дважды спасли жизнь 25-летней свердловчанки. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В январе женщина получила тяжелые травмы головы в дорожной аварии вблизи Артемовского. В ходе дополнительного обследования в бронхе женщины обнаружилось инородное тело. Это оказался зуб, который медики оперативно извлекли. Выполнить операцию врачам Артемовского помогло высокотехнологичное медицинское оборудование. Его районная больница получила в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая утверждена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для достижения приоритетных целей нацпроекта "Здравоохранение".

Обнаруженный в ходе компьютерной томографии грудной клетки зуб в левом главном бронхе пациентки мог вызвать воспалительный процесс и привести к разрыву легкого. Молодая женщина могла задохнуться.

"Этот случай — редкий даже для специализированных клиник. К счастью, в наших операционных, как и в диагностическом блоке, есть все необходимое для подобной высокотехнологичной медицинской помощи. Большая часть оборудования поступила по программе модернизации первичного звена в предыдущие два года. Для обследования и оперативного лечения этой пациентки был использован практически весь арсенал медтехники", — рассказал начальник службы оказания круглосуточной стационарной медицинской помощи Артемовской ЦРБ, хирург Денис Карташов.

После консультации с коллегами из областного пульмонологического центра врачи Артемовского провели малоинвазивную, без разреза, операцию под местной анестезией. Они ввели через гортань пациентки трубку видеобронхоскопа, проводник и корзину Дормиа, с помощью которых захватили зуб и аккуратно извлекли его из бронха. Процедура прошла под контролем мобильного рентген-аппарата "С‑дуга".

Отметим, что медицинское оборудование, которое больницы получают благодаря программам национального проекта "Здравоохранение", стимулирует медиков в малых городах осваивать новые виды диагностики и лечения, ранее недоступные жителям глубинки. Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана на 2021–2025 годы. В Свердловской области на ее реализацию в части оборудования в 2023 году планируется потратить более миллиарда рублей.

Напомним, ранее Свердловская область передала медицинское оборудование перинатальному центру Макеевки.