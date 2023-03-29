За сутки коронавирус выявили у 152 свердловчан

202 свердловчанина выздоровели от коронавируса за сутки. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выявлены 152 новых случая заражения коронавирусом, летальных исходов нет, сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки на Среднем Урале госпитализированы 18 пациентов, выздоровели 202 человека.

В регионах РФ COVID-19 зафиксирован у 11 128 человек, скончались 33 пациента. В стационары на лечение направлены 968 россиян, с больничных врачи выписали 12 597 человек.