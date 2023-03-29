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29 марта 2023, 14:15

За сутки коронавирус выявили у 152 свердловчан

Поликлиника

202 свердловчанина выздоровели от коронавируса за сутки. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выявлены 152 новых случая заражения коронавирусом, летальных исходов нет, сообщает федеральный оперативный штаб. 

За сутки на Среднем Урале госпитализированы 18 пациентов, выздоровели 202 человека.

В регионах РФ COVID-19 зафиксирован у 11 128 человек, скончались 33 пациента. В стационары на лечение направлены 968 россиян, с больничных врачи выписали 12 597 человек. 

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