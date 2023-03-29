На Среднем Урале больницы получили 53 новых внедорожника

Транспортные средства были распределены среди 21 медучреждения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области медицинским учреждениям передали 53 новых полноприводных отечественных внедорожника "Лада". Стоимость машин составила 58 миллионов рублей, их купили в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Автомобили врачам передали на базе Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн. Машины будут использовать для доставки пациентов и медработников, перевозки лекарств и биологических материалов, сообщает департамент информационной политики региона.

"Каждый житель Среднего Урала должен быть обеспечен качественной и квалифицированной медицинской помощью, вне зависимости от того, где он проживает — в большом городе или в отдаленном населенном пункте. Наши медики готовы к этому всегда, а мы делаем все возможное, чтобы поддержать их стремления. Эти автомобили предназначены для работы, в том числе в тяжелых условиях и, мы убеждены, станут надежными помощниками наших врачей и фельдшеров", — отметил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

Внедорожники уедут в 21 медучреждение. Больше всего автомобилей — 10 — отправятся в Ачит. 6 машин медики задействуют в работе общеврачебных практик Ачитского городского округа, где помощь оказывают 7,6 тыс. уральцев из 30 населенных пунктов. Еще 4 автомобиля останутся при центральной районной больнице, они нужны для доставки пациентов в медицинские организации и перевозки биоматериалов.

Остальные машины направлены в больницы Шали, Алапаевска, Артемовского, Верхней Пышмы, Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Камышлова, Красноуральска, Красноуфимска, Полевского, Ревды, Серова, Туринской Слободы, Сухого Лога, Талицы, Тугулыма, Березовского и Невьянска.

"В последние несколько лет мы ощущаем постоянное внимание к нашему медицинскому учреждению со стороны государства. Думаю, это же могут сказать главные врачи всех больниц области. Мы получили очень много нового оборудования и транспорта, что позволило не только повысить качество медицинской помощи, но и приблизить ее буквально к каждому жителю региона. От лица руководителей районных больниц благодарю губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра здравоохранения Андрея Карлова, всех причастных к разработке и выполнению региональной программы модернизации первичного звена, благодаря которой мы сегодня вновь получаем машины для наших поликлиник", — сказал на церемонии вручения автомобилей главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал значимость модернизации учреждений первичного звена здравоохранения, обновление необходимо для предоставления максимально оперативной и доступной помощи уральцам. За последние годы преобразованы автопарки амбулаторных служб больниц региона, особенно в подразделениях, которые удалены от райцентров.

Медики отмечают, проходимые машины особенно нужны в межсезонье, когда сельские дороги может размыть. С новыми внедорожниками появилась гарантия, что врачи доберутся до каждого пациента.

Напомним, ранее поликлиника СОКБ № 1 получила новое оборудование для диагностики и лечения офтальмологических заболеваний.