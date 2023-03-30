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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 марта 2023, 10:56

Свердловская область стала одним из лучших регионов по пропаганде донорства крови и костного мозга

Награда

Областная станция переливания крови стала лауреатом номинации "Культурный код донора". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Областная станция переливания крови приняла в 2022 году участие во Всероссийской акции #КультураДонорству #КультурныйКодДонора и получила высокую оценку судей. Опыт региона включен в перечень успешных донорских практик России, что позволяет достичь ключевых показателей нацпроекта "Здравоохранение".

Жюри изучали мероприятия, которые были реализованы в 60 регионах России. Работы 450 учреждений культуры, служб крови, инициативных групп и некоммерческих организаций оценивались в 6 категориях.

Станция переливания крови Свердловской области была удостоена награды в номинации "Культурный код донора". Сотрудники службы разработали и реализовали проект "Неделя Донора". За это они были награждены жар-птицей с каплей крови, символизирующей образ спасительного чуда, сообщает департамент информационной политики региона. 

"Мы постоянно ищем новые формы и возможности для популяризации донорства. Тандем донорства и культуры позволил не только пополнить запасы крови, но и вовлечь работников культуры в донорское движение, а также дать возможность людям, сдающим кровь, стать участниками культурной жизни Свердловской области", — рассказал главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

На Среднем Урале масштабная акция #КультураДонорству #КультурныйКодДонора проходила осенью 2022 года. Жители региона, сдавшие кровь, могли бесплатно посетить два десятка культурных учреждений в Свердловской области. Пропуском служило удостоверение Почетного донора России или справка о сдаче крови.

Акция проводилась по инициативе НФ "Национальный фонд развития здравоохранения", ФМБА России, Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ.

Напомним, в Федеральный регистр доноров костного мозга вступили 300 свердловчан. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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