Акция #ДОБРО на предприятие прошла в Свердловской области

За три дня более 750 работников Социального фонда России прошли необходимые обследования в Екатеринбурге. Фото: Полина Зиновьева

Более тысячи работников Социального фонда России прошли диспансеризацию на рабочем месте в рамках проекта #ДОБРО на предприятие. Акция состоялась с 28 по 30 марта. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Наша организация является социально ориентированной, поэтому забота о здоровье и защите прав сотрудников является приоритетной задачей. За три дня текущей недели более 750 работников прошли необходимые обследования в Екатеринбурге, еще более 400 наших коллег из других городов области приняли участие в диспансеризации на своих территориях", — рассказала управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Свердловской области Елена Альшиц.

Организовать выездную диспансеризацию помогли медицинские работники Центральной городской клинической больницы № 3 Екатеринбурга, Камышловской ЦРБ и представители страховой компании. Благодаря их работе сотрудники Социального фонда России за час сдали анализы и прошли необходимую диагностику в соответствии с возрастом. Это полный курс первого этапа диспансеризации и углубленной диспансеризации, включающий флюорографию. Женщины также прошли маммографию и осмотр гинеколога.

По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой, за несколько месяцев работы проекта #ДОБРО на предприятие уровень выявления заболеваний на ранних стадиях оказался в 1,5 раза выше, чем при проведении массовых профилактических акций в медицинских учреждениях.

"Эффективность налицо, ведь так мы сохраняем трудовой потенциал и снижаем количество дней временной нетрудоспособности населения, потому что заболевание, выявленное на ранней стадии, подлежит излечению в сокращенные сроки, работник быстро возвращается к рабочему ритму", — отметила Екатерина Ютяева.

Отметим, что медицинские учреждения Свердловской области регулярно проводят выезды на предприятия. Эффективный тандем регионального минздрава и Территориального фонда обязательного медицинского страхования позволяет оперативно решать организационные вопросы. Цель — сохранить жизнь уральцев, увеличить ее продолжительность и улучшить качество.

В ближайших планах министерства здравоохранения Свердловской области — расширение границ проекта #ДОБРО на предприятие. Если раньше все акции проходили только в Екатеринбурге, то вскоре выездная диспансеризация пройдет для сотрудников крупных предприятий Камышлова и Богдановича.

Для организации выездной диспансеризации на рабочем месте необходимо обратиться с официальным запросом в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики по телефону (343) 257-03-08.

Досье Региональный проект #ДОБРО на предприятие стартовал осенью 2022 года по инициативе областного минздрава. Он нацелен на активную профилактику и раннее выявление заболеваний у жителей региона, что соответствует задачам национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

Напомним, в прошлом году диспансеризацию и профосмотры прошли более 820 тысяч свердловчан.