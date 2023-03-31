Медики Свердловской области получили специальные соцвыплаты на сумму более 288 миллионов рублей

Свердловские врачи уже два месяца получают специальные социальные выплаты, установленные Правительством РФ. Фото: Галина Соловьева

На конец марта более 20 тысяч медиков первичного звена, районных больниц и скорой медицинской помощи Свердловской области получили социальные выплаты. Их общая сумма составила более 288 миллионов рублей.

В Свердловской области врачи уже два месяца получают специальные социальные выплаты, установленные Правительством Российской Федерации с 1 января 2023 года, сообщает департамент информационной политики региона.

"В Свердловской области сформирован перечень из 121 медицинской организации, работники которых соответствуют критериям для установления специальных социальных выплат. Я уверена, что этот шаг в числе других форм поддержки будет дополнительно способствовать сохранению медперсонала в первичном звене, районных больницах и скорой помощи, а также привлечению туда молодых специалистов", — отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ксения Бидонько.

Врачи районных больниц, кроме медиков первичного звена, получают ежемесячную надбавку в размере 18,5 тысячи рублей. Врачи первичного звена городских и районных больниц — 14,5 тысячи рублей, врачи скорой медпомощи, а также медработники с высшим немедицинским образованием, осуществляющие прижизненные гистологические и цитологические исследования по направлениям медицинских работников, — 11,5 тысячи рублей.

Средний медперсонал районных больниц (за исключением первичного звена) ежемесячно получает выплату в размере 8 тысяч рублей, средний медперсонал первичного звена городских и районных больниц — 6,5 тысячи рублей, фельдшеры и медсестры скорой — 7 тысяч рублей, младший медперсонал — 4 тысячи рублей. Фельдшеры скорой медпомощи, которые принимают вызовы, получают 4,5 тысячи рублей в месяц.

По словам главного врача городской больницы Каменска-Уральского Роберта Соловьева, эти социальные выплаты позволили существенно увеличить доход сотрудников в городских поликлиниках. Сейчас уровень заработной платы узких специалистов, участковых врачей, фельдшеров и медсестер может составить конкуренцию медорганизациям, не входящим в систему государственных учреждений здравоохранения.

Отметим, что для привлечения врачей и фельдшеров в Свердловской области реализуются следующие меры: предоставляется жилье (жилищные сертификаты, компенсации за наем), финансовая поддержка (программы "Земский доктор", "Земский фельдшер", единовременное пособие 35 тысяч рублей). В период реализации программ "Земский доктор" (с 2012 года) и "Земский фельдшер" (с 2018 года) в государственные больницы Свердловской области привлечено 1 198 медицинских работников.

Напомним, с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии.