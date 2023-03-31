Студенты и преподаватели приняли участие в акции "День донора УГМУ"

В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) прошел День донора. За несколько часов удалось собрать более 11 литров донорской крови, несколько десятков человек написали заявление на вступление в регистр доноров костного мозга.
Проректор медуниверситета Михаил Флягин пришел в вузовский пункт сдачи крови в числе первых. По его словам, он с 2016 года является донором. За это время 10 раз сдавал кровь. И сегодня, благодаря студентам-волонтерам, он вступил в регистр доноров костного мозга.
"Стать донором может любой желающий. Забор крови и клеток костного мозга — не сложная и не опасная для здоровья донора процедура, но она может спасти чью-то жизнь", — сказал Михаил Флягин.
На каждом факультете Уральского медицинского университета есть студенты и сотрудники, готовые сдать кровь.
"Буду сдавать кровь и после окончания вуза. Хочу стать почетным донором. Что касается регистра потенциальных доноров, считаю, чем больше людей будет в регистре, тем больше людей мы сможем вылечить, а значит спасти, от различных заболеваний системы крови", — отметил студент 5 курса лечебно-профилактического факультета Егор Макаров.
День донора УГМУ — это ежеквартальная акция, которая проводится в университете с апреля 2020 года. За это время 514 студентов и работников вуза сдали более 200 литров крови.
Отметим, что по итогам 2022 года Свердловская область признана одним из лучших регионов по пропаганде донорства крови и костного мозга. Опыт работы региона включен в перечень успешных донорских практик страны для достижения ключевых показателей национального проекта "Здравоохранение".
Напомним,областная станция переливания крови приняла в 2022 году участие во всероссийской акции #КультураДонорству #КультурныйКодДонора и получила высокую оценку судей.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».