Студенты и преподаватели приняли участие в акции "День донора УГМУ"

Забор крови и клеток костного мозга — не сложная и не опасная для здоровья донора процедура. Фото: пресс-служба УГМУ

В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) прошел День донора. За несколько часов удалось собрать более 11 литров донорской крови, несколько десятков человек написали заявление на вступление в регистр доноров костного мозга.

Проректор медуниверситета Михаил Флягин пришел в вузовский пункт сдачи крови в числе первых. По его словам, он с 2016 года является донором. За это время 10 раз сдавал кровь. И сегодня, благодаря студентам-волонтерам, он вступил в регистр доноров костного мозга.

"Стать донором может любой желающий. Забор крови и клеток костного мозга — не сложная и не опасная для здоровья донора процедура, но она может спасти чью-то жизнь", — сказал Михаил Флягин.

На каждом факультете Уральского медицинского университета есть студенты и сотрудники, готовые сдать кровь.

"Буду сдавать кровь и после окончания вуза. Хочу стать почетным донором. Что касается регистра потенциальных доноров, считаю, чем больше людей будет в регистре, тем больше людей мы сможем вылечить, а значит спасти, от различных заболеваний системы крови", — отметил студент 5 курса лечебно-профилактического факультета Егор Макаров.

День донора УГМУ — это ежеквартальная акция, которая проводится в университете с апреля 2020 года. За это время 514 студентов и работников вуза сдали более 200 литров крови.

Отметим, что по итогам 2022 года Свердловская область признана одним из лучших регионов по пропаганде донорства крови и костного мозга. Опыт работы региона включен в перечень успешных донорских практик страны для достижения ключевых показателей национального проекта "Здравоохранение".

Напомним,областная станция переливания крови приняла в 2022 году участие во всероссийской акции #КультураДонорству #КультурныйКодДонора и получила высокую оценку судей.