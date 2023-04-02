Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 апреля 2023, 14:26

За сутки коронавирус выявили у 141 свердловчанина

  Анастасия Заева
Тест на коронавирус

Летальных исходов от коронавируса на Среднем Урале не зафиксировано. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки в Свердловской области 141 человек заразился COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб. 

Полностью выздоровели 123 свердловчанина. Летальных исходов на Среднем Урале не зарегистрировано. Госпитализировано за сутки 2 человека.

В России за последние 24 часа коронавирус выявили у 9 591 человека. 589 россиян госпитализированы. Выздоровели 9 833 пациента, зафиксирован 31 летальный исход. 

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.04.2023, 17:27 / Общество
В ДТП на Пермском тракте автомобиль разорвало на две части
02.04.2023, 17:04 / Общество
Полиция Екатеринбурга призывает горожан оплатить штрафы
02.04.2023, 16:54 / Общество
Свердловский врач-нарколог рассказал об опасности гаджетов для курения
02.04.2023, 15:25 / Общество
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
02.04.2023, 14:39 / Общество
Свердловские огнеборцы потушили условный пожар на НПО автоматики