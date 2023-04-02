За сутки коронавирус выявили у 141 свердловчанина

За последние сутки в Свердловской области 141 человек заразился COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб.
Полностью выздоровели 123 свердловчанина. Летальных исходов на Среднем Урале не зарегистрировано. Госпитализировано за сутки 2 человека.
В России за последние 24 часа коронавирус выявили у 9 591 человека. 589 россиян госпитализированы. Выздоровели 9 833 пациента, зафиксирован 31 летальный исход.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией