Уралец научился заново ходить с помощью экзоскелета из Сколково

Пациент Антон Казанцев проходит реабилитацию с помощью экзоскелета в ЦГКБ № 3 Екатеринбурга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Впервые за полгода сделать самостоятельные шаги смог житель Нижнего Тагила Антон Казанцев, у которого нарушена двигательная функция. Врачи Центральной городской клинической больницы № 3 Екатеринбурга, где мужчина проходит реабилитацию, применили для восстановления здоровья пациента экзоскелет из Сколково.

Субсидия на покупку высокотехнологичного оборудования была выделена больнице министерством здравоохранения Свердловской области. Пять миллионов рублей поступили в лечебное учреждение по федеральной и региональной программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Доступность занятий с применением экзоскелета для уральцев обеспечена в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Одной из его задач является увеличение оказания высокотехнологичной медицинской помощи россиянам, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На реабилитацию я попал после операции. Здесь за несколько дней научился не просто сидеть, но и перекатываться с боку на бок — в моем случае это большое достижение. Для разработки двигательной активности уже были занятия на шагомере, механотерапия, массаж. Сегодня попробовал новинку — экзоскелет. С его помощью и при поддержке инструкторов я смог встать, самостоятельно удержаться на ногах и даже ходить", — рассказал Антон Казанцев.

Экзоскелет помогает пациентам вернуть двигательные функции ног после травм и поражений периферической нервной системы. Аппарат позволяет увеличить силу мышц и амплитуду движений. Пациента фиксируют в вертикальном положении с помощью внешнего каркаса и специальных лонгет. Экзоскелет синхронизирован с портативным компьютером, на котором инструктор выставляет параметры индивидуально под каждого человека.

"Экзоскелет весом 23 килограмма рассчитан на людей, рост которых может достигать 2 метров, а вес — 110 килограммов. Все лонгеты-фиксаторы имеют свою шкалу. Настройка параметров и длительность занятий подбираются в зависимости от тяжести состояния пациента", — рассказал инструктор-методист реабилитационного отделения ЦГКБ № 3 Николай Подоляк.

После занятий на экзоскелете с инструктором пациенты учатся перемещаться самостоятельно с помощью специальной трости. Она оснащена датчиками переключения программ для движения по прямой поверхности или по лестнице.

Отметим, екатеринбургская ЦГКБ № 3 со Сколково взаимодействует не первый раз. В 2018 году больница стала пилотной площадкой по испытанию предыдущих версий экзоскелета. Специалистами Сколково были учтены пожелания уральских врачей при разработке новых модификаций. Спустя 5 лет обновленную модель предоставили в больницу для тестирования.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле открылось отделение гематологии и химиотерапии.