Новые модульные ФАПы открыли в двух деревнях Режевского района

В новых пунктах создана безбарьерная среда. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В деревнях Ощепково и Каменка (Режевской район) Свердловской области открыли два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). На строительство объектов было направлено 13 миллионов рублей. Их возвели по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения", являющегося частью нацпроекта "Здравоохранение".

Предполагается, что наблюдаться в новых пунктах будут 400 жителей двух деревень, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. ФАПы построены по современным стандартам, в них создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных пациентов.

"Здание оснащено пандусом, здесь широкие дверные проемы, нет порогов, установлены специальные поручни в санузле. Также для работы медиков приобретено необходимое оборудование — субсидия регионального минздрава на эти цели составила 1,5 миллиона рублей", — рассказал главный врач Режевской центральной районной больницы Жан Солдатов.

Жители деревень с нетерпением ждали, когда закончится стройка, и медики приступят к работе.

"Обязательно приду, ведь нужно следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследования. Спасибо большое губернатору и правительству Свердловской области, президенту Российской Федерации за то, что медицинская помощь благодаря национальному проекту "Здравоохранение" становится более доступной", — поделилась жительница села Каменка.

В Режевском районе уже работает несколько модульных ФАПов. Практика внедрения таких объектов в сельской местности продолжается и совершенствуется. В частности, в новых открытых зданиях увеличили площадь, сделав просторный холл, приемный и процедурный кабинеты, комнату для хранения медикаментов, санузел, помещения для персонала и хранения моющих и дезинфицирующих средств.

Здание подключено к коммунальным сетям, отапливается за счет электрического конвектора. У фельдшера есть доступ к интернету, сотрудник ФАПа может вести электронный документооборот, выписывать электронный больничный, при необходимости проводить телемедицинские консультации со специалистами.

"Для регионального минздрава модернизация первичного звена здравоохранения стоит во главе списка приоритетов. Очень радостно наблюдать, как меняется инфраструктура медицинских учреждений в небольших селах и деревнях Свердловской области. В Режевском городском округе в следующем году будут установлены еще два подобных модуля для жителей малонаселенных деревень", — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

Напомним, ранее новый модульный ФАП открылся в поселке Чащино Нижнетагильского городского округа.