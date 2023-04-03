С начала сезона от укусов клещей пострадал 61 свердловчанин

От укусов клещей в Свердловской области пострадали 23 ребенка. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области от укусов клещей пострадал 61 житель, из них 23 — дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Жертвами клещей стали жители 18 свердловских муниципалитетов, больше всего пострадавших, 27 человек, зафиксировано в Екатеринбурге.

В лабораториях регионального Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 15 особей клещей. В трех найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Сдать клещей на экспертизу можно в специальные пункты приема, открытые в городах Среднего Урала.

В этом году в области акарицидную обработку проведут на площади 11 336 гектаров. Сейчас на Среднем Урале ведется подготовка территорий, их очищают от мусора и старой листвы.

Напомним, первые пострадавшие от укусов клещей в Свердловской области были зафиксированы в конце марта. Отметим, что в начале марта на Среднем Урале стартовала вакцинация против клещевого энцефалита.