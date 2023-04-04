Врачи Асбеста внедрили высокотехнологичную методику лечения мужского бесплодия

Врачи Асбеста первыми провели уникальную операцию. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уральские врачи внедрили в практику новую методику лечения мужского бесплодия. С ее помощью у молодого свердловчанина появился шанс стать отцом.

Высокотехнологичная и малотравматичная операция проводится с использованием ангиографического комплекса, установленного в городской больнице Асбеста несколько лет назад благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Врачи уже провели успешную операцию по новой методике пациенту кабинета бесплодного брака. Через сутки после нее мужчина вернулся домой. У него появилась надежда стать отцом.

"Сегодня одним из факторов мужского бесплодия является варикоцеле — аномальное расширение вен гроздевидного сплетения семенного канатика, иными словами — варикоз вен. Урологи выделяют три стадии данной патологии, но оперативное вмешательство показано только на этапе явной выраженности симптомов. Это боль в области мошонки, в паху слева, появление на поверхности кожи многочисленного сплетения вен и так далее", — рассказал заведующий урологическим отделением городской больницы Асбеста Александр Бодунов.

Варикоцеле в 15–20% случаев встречается у мужчин в подростковом и репродуктивном возрасте. В 35–40% случаев патология приводит к бесплодию. Проблема решается с помощью хирургического лечения: открытых и лапароскопических операций. Теперь пациентам стала доступна высокотехнологичная помощь, при которой коррекция аномалии происходит на уровне кровеносных сосудов. Ранее получить такую помощь можно было только на коммерческой основе в передовых клиниках.

Ежегодно местные специалисты планируют проводить до 50 эмболизаций варикоцеле, что существенно повысит репродуктивные возможности мужчин, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, в 2022 году больше тысячи уральских семей стали родителями благодаря бесплатному ЭКО.