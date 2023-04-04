Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
4 апреля 2023, 10:57

Врачи Асбеста внедрили высокотехнологичную методику лечения мужского бесплодия

Ранее такая помощь была доступна лишь на коммерческой основе

Врачи Асбеста первыми провели уникальную операцию. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уральские врачи внедрили в практику новую методику лечения мужского бесплодия. С ее помощью у молодого свердловчанина появился шанс стать отцом.

Высокотехнологичная и малотравматичная операция проводится с использованием ангиографического комплекса, установленного в городской больнице Асбеста несколько лет назад благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Врачи уже провели успешную операцию по новой методике пациенту кабинета бесплодного брака. Через сутки после нее мужчина вернулся домой. У него появилась надежда стать отцом. 

"Сегодня одним из факторов мужского бесплодия является варикоцеле — аномальное расширение вен гроздевидного сплетения семенного канатика, иными словами — варикоз вен. Урологи выделяют три стадии данной патологии, но оперативное вмешательство показано только на этапе явной выраженности симптомов. Это боль в области мошонки, в паху слева, появление на поверхности кожи многочисленного сплетения вен и так далее", — рассказал заведующий урологическим отделением городской больницы Асбеста Александр Бодунов.

Варикоцеле в 15–20% случаев встречается у мужчин в подростковом и репродуктивном возрасте. В 35–40% случаев патология приводит к бесплодию. Проблема решается с помощью хирургического лечения: открытых и лапароскопических  операций. Теперь пациентам стала доступна высокотехнологичная помощь, при которой коррекция аномалии происходит на уровне кровеносных сосудов. Ранее получить такую помощь можно было только на коммерческой основе в передовых клиниках.

Ежегодно местные специалисты планируют проводить до 50 эмболизаций варикоцеле, что существенно повысит репродуктивные возможности мужчин, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Напомним, в 2022 году больше тысячи уральских семей стали родителями благодаря бесплатному ЭКО. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.04.2023, 16:45 / Общество
Мемориальную доску в память о Станиславе Набойченко откроют в УрФУ
04.04.2023, 16:42 / Экономика
Владимир Путин заявил, что зарплата россиян должна вырасти на 3–5%
04.04.2023, 16:04 / Общество
Обеспечение школ и больниц качественным питанием находится на особом контроле свердловских властей
04.04.2023, 16:00 / Общество
Будущий кампус УрФУ презентовали в Екатеринбурге школьникам и учителям из других регионов
04.04.2023, 15:49 / Общество
Первая репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге