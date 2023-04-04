Первая оздоровительная смена для детей с сахарным диабетом прошла на Среднем Урале

В рамках смены для детей прошли занятия "Школы диабета", мастер-классы, занятия по арт-терапии и конструированию. Фото: Павел Ворожцов

На базе загородного отделения реабилитации Областной детской клинической больницы (ОДКБ) на озере Балтым 25 юных свердловчан, больных сахарным диабетом, провели первую оздоровительную смену. Такую возможность предоставил им инновационный проект "Дорога вместе".

В рамках смены для детей провели занятия "Школы диабета", мастер-классы, занятия по арт-терапии и конструированию, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Во время осенних каникул в этом году для детей Свердловской области пройдет еще одна оздоровительная смена в рамках проекта "Дорога вместе". Также для родителей ребят, которым диагноз сахарный диабет поставлен впервые, изданы информационные брошюры, видеолекции об этом заболевании можно посмотреть на официальном сайте ОДКБ.

Отметим, что в Свердловской области медики ежегодно выявляют более 200 случаев сахарного диабета у детей. Свыше 2000 юных уральцев с этой хронической эндокринной патологией получают лечение и наблюдаются в специализированном Областном центре детской эндокринологии на базе ОДКБ.

"Дорога вместе" — совместная инициатива благотворительного фонда "Мы вместе" и Областного центра детской эндокринологии ОДКБ. Ее реализация началась в 2023 году при поддержке Фонда президентских грантов. Инновационный проект нацелен на преодоление психического и эмоционального дискомфорта у маленьких пациентов с сахарным диабетом. Уникальные методики помогают свести к минимуму последствия метаболических нарушений, обеспечивают профилактику развития острых осложнений диабета, повышают эффективность терапии и качество жизни детей и подростков для успешной адаптации в обществе. Развитие спектра медицинской помощи для детей в Свердловской области стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что медики с помощью специальной программы помогают свердловским детям избавиться от лишнего веса.