Дни здоровья проведут в Екатеринбурге 7 и 8 апреля

Дни здоровья пройдут в екатеринбургском ТРЦ "МЕГА". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи приглашают уральцев принять участие в Днях здоровья. Они пройдут в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "МЕГА" в Екатеринбурге 7 и 8 апреля, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Акция проводится в рамках Всемирного дня здоровья. Комплексное обследование могут пройти все желающие в возрасте от 18 лет. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

"Профилактические мероприятия пользуются большой популярностью у нашего населения. Такое ответственное отношение к здоровью приветствуется врачами, ведь, как известно, предупредить болезнь и победить ее на ранней стадии неизмеримо проще, чем бороться с запущенными патологиями, которые создают угрозу жизни человека. Со своей стороны мы максимально приближаем диагностическую службу больниц к людям, расширяя опыт выездной работы в рамках таких массовых мероприятий", — отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Комплексное обследование жители могут пройти в ТРЦ "МЕГА" (вход со стороны МФЦ):

7 апреля с 14:00 до 19:00,

8 апреля с 11:00 до 16:00.

Медики измерят уровень холестерина, глюкозы и кислорода в крови, проверят артериальное и внутриглазное давление. Жители могут пройти флюорографию, осмотр у терапевта, также желающие могут сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию, он проводится на условиях анонимности.

В столице Урала Дни здоровья проходят ежегодно. В этот раз организаторы акцентировали внимание на проведении онкоскринингов. С такой инициативой выступил областной минздрав. Посетители смогут попасть на прием к врачу-дерматологу и проверить свои родинки с помощью дерматоскопа. Также в ТРЦ будет работать маммолог. Женщины старше 40 лет смогут пройти маммографию.

Кроме того, для жителей старше 60 лет состоится бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита. С собой нужно взять прививочный сертификат. В пункте вакцинации всем желающим расскажут о важности иммунизации, а также о том, какие прививки необходимо сделать каждому.

Профилактические мероприятия проводятся бесплатно благодаря региональному проекту "Укрепление общественного здоровья", нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".

Напомним, в Свердловской области стартовала подчищающая иммунизация от кори.