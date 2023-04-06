Каждый второй свердловчанин участвует в программах по укреплению здоровья

Развивается сектор корпоративных программ укрепления здоровья. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области в 2022 году прошло около 30 тысяч профилактических мероприятий. Участие в них приняли 49,7% уральцев — это более 2 миллионов человек.

Комплексные межведомственные программы по укреплению общественного здоровья действуют в 82 муниципальных образованиях Свердловской области. Они реализуются в рамках регионального проекта "Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек" национального проекта "Здравоохранение".

"Сегодня профилактика является одним из ключевых векторов системы здравоохранения. Однако одной лишь медицинской составляющей для формирования общественного здоровья недостаточно. В этом призваны помочь муниципальные программы, корпоративные инициативы и личная заинтересованность населения", — рассказала заместитель главного врача по организации профилактической работы Центра общественного здоровья и медицинской профилактики регионального минздрава Лилия Семенова.

Проекты охватывают все аспекты здорового образа жизни. Специалисты делают акцент на важности адекватной физической нагрузки, которая способствует снижению рисков развития различных заболеваний.

Госпрограммы и помощь социально ответственного бизнеса помогают создавать в Свердловской области доступную здоровьесберегающую среду: растет число парков, велодорожек, специальных троп для скандинавской ходьбы, спортивных площадок для детей и взрослых.

Также развивается сектор корпоративных программ укрепления здоровья.

Программы по укреплению общественного здоровья реализуются за счет межведомственного взаимодействия учреждений культуры (организация выставок, занятий в творческих объединениях), комитетов по физической культуре (лыжные соревнования, массовые прогулки на свежем воздухе), комитетов по товарному рынку (ярмарки здоровья, фермерских продуктов) и учреждений здравоохранения (выездные акции по диспансеризации и вакцинации).

Напомним, ранее в Свердловской области началась подчищающая иммунизация от кори.